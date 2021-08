Das dürfte ein sehr spannender und ungewöhnlicher Abend werden: Ulrich Tukur und die Rhythmus Boys interpretieren am Sonntag, 29. August, um 20 Uhr angesichts der eher bescheidenen Wettervorhersage im Stadttheater – und nicht wie geplant an der Weiherschleife – ihr Programm „Rhythmus in Dosen“.