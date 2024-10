Plus Hattgenstein

Integration und Wohltätigkeit: Wie die chinesische Community der VG Birkenfeld sich für kulturellen Austausch einsetzt

i Die Mitglieder des Vereins KannDE treffen sich regelmäßig im Gasthaus Hochwald in Hattgenstein, das von der Vereinsvorsitzenden und ihrer Familie betrieben wird. Foto: Niels Heudtlaß

Erst seit März dieses Jahres gibt es den Verein KannDE. Mit der Feier des chinesischen Mondfestes in Hattgenstein machte er auf sich aufmerksam. So will der Verein chinesisch und deutschstämmige Einwohner der VG-Birkenfeld zusammenbringen.