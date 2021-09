Nicht nur Schmuck und Edelsteine funkeln bei der Intergem. Es sind auch schillernde Persönlichkeiten am Start. In diesem Fall eine Schmuck- und Edelsteininsiderin sowie Journalistin und Top-Influencerin: Die in Russland geborene und in Paris lebende Katerina Perez präsentierte einen Instagram-Workshop auf einem Niveau der Extraklasse.