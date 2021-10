Für die seit Wochenbeginn auffällige Häufung von Corona-Neuinfektionen unter älteren Menschen in der Verbandsgemeinde Birkenfeld hat das Gesundheitsamt am Donnerstag auf NZ-Nachfrage eine offizielle Erklärung geben können. Demnach hat es in der Kreisstadt im Alloheim-Seniorenzentrum im Schulweg einen größeren Corona-Ausbruch gegeben.