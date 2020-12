Insgesamt 17 Corona-Fälle im Kreis Birkenfeld: 500 Menschen in Quarantäne

Archivierter Artikel vom 22.03.2020, 17:40 Uhr

Mehr als 500 Menschen im Kreis Birkenfeld befinden sich aktuell in Quarantäne, allein 163 Anordnungen ergaben sich durch die am Freitag festgestellten zehn neuen Krankheitsfälle.

Am Samstag gab es keine Meldung über neue Fälle, am Sonntag kamen zwei (deren Umfeld überschaubar ist) hinzu, sodass die Gesamtzahl im Kreis Birkenfeld aktuell bei 17 liegt. Am Sonntag. konnte die Behörde für rund 20 Kreiseinwohner die „häusliche Absonderung“ aufheben, für etwa gleich viele musste sie Quarantäne anordnen.

Klar ist: Die Labore haben ihre Kapazitäten längst ausgereizt, viele Testergebnisse stehen noch aus, sodass ein starker Anstieg von Fallzahlen von einem Tag auf den anderen möglich, aber nur bedingt aussagekräftig ist.