Nach nur 63 Sekunden drückt Juror Michael Michalsky in der RTL-Show „Das Supertalent“ den Goldenen Buzzer, glitzernde Konfettischnipsel regnen von der Decke, und Elena Turcan blickt mit weit aufgerissenen Augen ungläubig nach oben – die Zehnjährige aus Idar-Oberstein hat am Samstagabend den direkten Sprung in das Finale der neuen Staffel geschafft.