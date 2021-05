Innovationspreis für die Kentix GmbH: Ein smarter Scanner geht um die Welt

Das Idar-Obersteiner Unternehmen Kentix ist für die Entwicklung seines SmartXcan-Fieberscanners mit dem Innovationspreis Rheinland-Pfalz 2021 in der Kategorie „Unternehmen“ ausgezeichnet worden. Die Preisverleihung fand aufgrund der Corona-Pandemie zum zweiten Mal in Folge rein digital statt. Die mittlerweile 40 Personen starke Belegschaft des Spezialisten für IT- und Gebäudesicherheit verfolgte die Preisverleihung via Live-Übertragung auf einer Leinwand in der neuen Montage- und Lagerhalle in der Carl-Benz-Straße im Gewerbepark Nahetal in Idar-Oberstein.