Initiative zum Frauentag: Wann ist ein Mann ein Mann?

Zum Internationalen Frauentag am Montag, 8. März, startet die Kampagne „Männlichkeit entscheidest du“ im Nationalparklandkreis Birkenfeld. „Wir stellen uns eine Welt vor, in der es keine sexualisierte Gewalt mehr gibt. In der alle Menschen in Würde, Gleichheit und Freiheit unabhängig von ihrem Geschlecht oder ihrer Herkunft in Frieden miteinander leben können – das ist unsere Vision einer lebenswerten Zukunft“, sagen die Akteurinnen der Kampagne für den Kreis Birkenfeld. Damit diese Vision wahr werden könne, brauche es die Verantwortung jedes Einzelnen in der Gesellschaft.