Es ist nur zu hoffen, dass dieser Auftakt kein schlechtes Omen für die bevorstehenden Bauarbeiten ist. An zwei Abenden wollte die Firma „Unsere Grüne Glasfaser“ (UGG) in Form von Onlineveranstaltungen den Bürgern Informationen zum geplanten Breitbandausbau in Birkenfeld, Hoppstädten-Weiersbach und Rimsberg geben. Doch es gab für viele angemeldete Besucher massive Probleme bei der Kommunikation mit dem Kommunikationsunternehmen.