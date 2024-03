Plus Schwollen

Infoabend zu Erneuerbaren Energien in der VG Birkenfeld: Wertschöpfung soll in der Region bleiben

Von Karl-Heinz Dahmer

i Die Verbnadsgemeinde Birkenfeld will die Versorgung ihrer Anlagen mit eigenproduziertem Strom verbessern. Um dies zu erreichen, ist unter anderem die Erweiterung des schon bestehenden Solarparks auf dem Gelände des Klärwerks in Hoppstädten-Weiersbach. Foto: Reiner Drumm

Die VG Birkenfeld will möglichst viel Eigenstrom aus erneuerbaren Energien für sich nutzen und gegebenenfalls eines Tages auch einige Kilowattstunden selbst erzeugten Stroms auf den Markt bringen. Um das zu erreichen und Produktion und Vermarktung so auszurichten, dass das Geld in den Kommunen bleibt und nicht zum großen Teil an Projektierer aus der Fremde fließt, werden Ideen gesucht.