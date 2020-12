Kreis Birkenfeld

Wer hat in diesem Fall den schwarzen Peter? Das Gesundheitsamt, die Einrichtung der Kreuznacher Diakonie in Rhaunen oder doch in erster Linie der Hausarzt? Eine junge Mutter, die mit ihrem Kind in einem betreuten Wohnheim in Rhaunen lebt, klagt über Symptome, die einen Corona-Verdacht nahelegen. Und dann geht mit Blick auf die Kommunikation etwas gehörig schief.