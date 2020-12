Durch ein Reh wurde in diesem Jahr der Osterhase im Vorgarten der NZ-Leser Sabine und Manfred Fels im Reistert im Idar-Obersteiner Stadteil Weierbach ersetzt, wo kurz vor 19 Uhr diese Aufnahme entstand. „Bei genauerer Betrachtung des Bildes sieht man, dass sich das Tier im Fellwechsel befindet. Außerdem scheint es – wie man in der Jägersprache sagt – „beschlagen“ zu sein, das heißt, es erwartet in den nächsten Wochen Nachwuchs“, schreiben die Einsender.​