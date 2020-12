Herrstein

Von der Corona-Krise besonders betroffen sind Bühnenkünstler, sie hatten in den vergangenen Monaten keinerlei Möglichkeiten, öffentlich aufzutreten, und trotz der inzwischen in Kraft getretenen Lockerungsmaßnahmen sind ihre Auftrittsmöglichkeiten nach wie vor stark eingeschränkt. Durch die Beschränkung von Zuschauerzahlen sind zahlreiche Veranstaltungen – vor allem in geschlossenen Räumen – nicht kostendeckend durchführbar, die Bedingungen, unter denen Auftritte stattfinden dürfen, verderben auch so manchem Künstler wie Zuschauer die Lust am Kulturerlebnis. Aber gerade freie Künstler sind häufig Einzelunternehmer, die bislang durch fast alle Netze der staatlichen Förderung und Hilfen fallen.