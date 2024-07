Plus Baumholder/Gießen

In vier Minuten Höchstleistungen: Athletinnen aus Baumholder bei deutschen Meisterschaften erfolgreich

i Mit den mitgereisten Familien und Freunden haben die Poledance-Sportlerinnen aus Baumholder fünf Deutsche Meistertitel einen zweiten und einen dritten Platz gefeiert. Foto: Maria Josefina Ferraro

Sieben Medaillen, darunter fünf Deutsche Meistertitel, haben die Starterinnen des Zero-Gravity-Pole-Studios am vergangenen Wochenende in Gießen abgeräumt. Zwischen sechs und 60 Jahren haben sich 207 Männer und Frauen am bedeutsamsten Wettbewerb der Organisation des deutschen Pole Sports (ODPS) in unterschiedlichen Altersklassen und drei Kategorien gemessen – und die Besten haben sich auch für die Weltmeisterschaft Ende Oktober in Upsalla in Schweden qualifiziert.