Schwollen

Einmal handelt es sich um ein privates Bauprojekt, das andere Mal die Kommune selbst der Auftraggeber: Zwei Vorhaben in der Nähe der sogenannten „Sprudelstraße“ (Kreisstraße 6) beziehungsweise in deren direkter Verlängerung in Richtung Ortsmitte standen im Mittelpunkt der Gemeinderatssitzung in Schwollen, die am Vorabend des neuerlichen Lockdowns stattgefunden hatte.