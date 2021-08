Rötsweiler-Nockenthal

In Rötsweiler: Dreiste Diebe stehlen mehrere Katalysatoren aus Kfz-Werkstatt

Bislang unbekannte Täter haben sich in der Nacht auf Freitag Zutritt zum Firmengelände einer Kfz-Werkstatt in der Saarstraße in Rötsweiler-Nockenthal verschafft. Dort entwendeten sie − vermutlich unter Anwendung eines Trennschleifers − Katalysatoren an mehreren Fahrzeugen.