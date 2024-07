Plus Rimsberg

In Rimsberg bleibt alles beim Alten: Erste Sitzung des Gemeinderats

Von Gerhard Müller

i Die Gemeindespitze in Rimsberg geht in eine weitere Legislaturperiode. Foto: Reiner Drumm

Wolfram Müller bleibt Ortsbürgermeister in Rimsberg. Mit sechs Ja-Stimmen bei einer Enthaltung wählte ihn der neuformierte Rat erneut. Im Vorfeld hatten Markus Franz (49 Stimmen) und Norbert Schneider (46 Stimmen), die bei der Kommunalwahl am 9. Juni die meisten Stimmen erhalten hatten, eine Kandidatur für das Amt abgelehnt. Beide waren aber bereit, erneut die Posten der Beigeordneten zu übernehmen. So geschah es auch einhellig. Damit bleibt an der Ortsspitze alles beim Alten.