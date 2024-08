In Nahbollenbach geht's rund: Kreiselsanierung hat begonnen

Am Donnerstagmorgen haben die Fräsarbeiten am Kreisverkehrsplatz in Höhe des Burger King bei Nahbollenbach begonnen. Dazu musste – wie angekündigt – die Zufahrt nach Nahbollenbach komplett gesperrt werden.

Anzeige

Umleitungen von der B 41 über den Kaufacker und von Nahbollenbach über die B 41-Unterführung in Höhe des Globus sind beschildert. Diese Arbeiten sollen bis Sonntag, 25. August, abgeschlossen sein. In den folgenden Wochen will der Landesbetrieb Mobilität die Fahrbahnen der Kreisverkehrsanlagen am Überflieger Nahbollenbach und später an der Globus-Unterführung sowie auf der B 41 in diesem Abschnitt erneuern.

Dafür müssen immer wieder Teilabschnitte der B 41 voll gesperrt werden, so der LBM. Trotz frühzeitiger Ankündigung und doppelter Zufahrtsbeschränkung in der Nahbollenbacher Straße fuhren am Donnerstagmorgen im Minutentakt Autos bis zur Baustelle – um dann in der Feuerwehreinfahrt oder über die provisorische Zufahrt zu Burger King und Tankstelle umzudrehen. sc