Plus

Trotz Omikron-Welle mit stark steigenden Infektionszahlen und Forderungen des Kitafachkräfteverbands lehnt das Mainzer Bildungsministerium eine Corona-Testpflicht an Kindergärten bisher ab. Ungeachtet dieser aktuellen Debatte wird aber zumindest in den kommunalen Einrichtungen der Verbandsgemeinden Birkenfeld und Baumholder schon seit fast einem Dreivierteljahr auf freiwilliger Basis etwas getan, um sich besser gegen größere Ausbrüche in den Häusern schützen zu können.