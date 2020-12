Kirschweiler

Vielfalt, Toleranz, Respekt und ein gutes dörfliches Miteinander: In Kirschweiler funktioniert das – eine Regenbogenfamilie, die sich in Kirschweiler wohlfühlt und glücklich miteinander ist. Und wenn Mareike Wüst am 18. September in Herrstein ihre Anna heiratet, ist das Ganze auch formal besiegelt. Die Vorfreude ist groß, wenngleich die Umstände nicht einfach sind: „Durch Corona finden die Zeremonie und auch die Hochzeit im engeren Kreis statt. Wir haben etwa 30 Gäste. Ins Standesamt darf leider nur die Familie mit“, berichtet Mareike Wüst.