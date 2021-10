Hettenrodt

In Hettenrodt: Kollision zwischen Traktor und Pkw geht glimpflich aus

Glück im Unglück hatte am Freitagnachmittag der junge Fahrer eines Traktors, der gegen 16 Uhr in der Ortslage Hettenrodt einen ungewöhnlichen Verkehrsunfall fabrizierte, weil ihm – so die Idar-Obersteiner Polizei – „im wahrsten Sinne des Wortes der Durchblick fehlte“.