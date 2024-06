Plus VG Baumholder

In Hahnweiler entscheidet das Los, wer in den Rat nachrückt: Wahl zu den Gemeinderäten in der VG Baumholder

i Mangels eines Gebäudes als Wahllokal, da das Dorfgemeinschaftshaus neu gebaut wird, fanden in Leitzweiler Wahl und Auszählung in einem Zelt statt. Foto: Benjamin Werle

Neben der Stadt Baumholder waren die Wähler in den beiden nächstgrößeren Ortsgemeinden Heimbach und Ruschberg ebenfalls gefordert, sich zwischen den Vertretern zweier Listen zu entscheiden. Eine Besonderheit der Verhältniswahl: Der zuvor festgelegte Listenplatz entscheidet bei Stimmengleichheit über die Platzierung. In Heimbach führte dies dazu, dass so über den Einzug eines Kandidaten in den Rat geregelt wurde.