Gimbweiler/Leisel

Anders als in Schmißberg, wo Thomas Marx sein Ortsbürgermeisteramt im Sommer überraschend abgab und bei der am 4. Oktober terminierten Urwahl Rudi Weber einziger Kandidat auf die Nachfolge ist, wird es in Gimbweiler und Leisel nächstes Jahr an der Gemeindespitze Rücktritte mit Ansage geben. Denn sowohl Martin Samson als auch Karlheinz Bittig haben im aktuellen NZ-Gespräch angekündigt, dass sie ihren Posten im nächsten Jahr aus Altersgründen räumen werden.