Plus Freisen

In eine glitzernde und farbenfrohe Welt eintauchen: Mineralienbörse in Freisen

Von Frank Faber

i Am Wochenende findet die 38. Auflage der Freisener Mineralienbörse rund um das Mineralienmuseum und die Schulturnhalle statt. Foto: Mineralienverein Freisen

Faszinierende Schätze der Erde hautnah erleben kann man bei der 38. internationalen Mineralienbörse in Freisen. Diese findet am Samstag, 15., und Sonntag, 16. Juni, jeweils von 10 bis 17 Uhr statt. Bei der Veranstaltung des Mineralienvereins (MV) Freisen können Kenner und Interessierte in die glitzernde und farbenfrohe Welt der Mineralien eintauchen und erhalten zudem Einblicke in eine längst vergangene Pflanzen- und Tierwelt.