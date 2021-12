In der VG Birkenfeld: Vier Testzentren auch zwischen den Jahren offen

Auch zwischen den Jahren ist diese Anlaufstelle im Doppelort geöffnet. Kostenlose Schnelltests werden dort von Montag, 27., bis Donnerstag, 30. Dezember, jeweils von 18 bis 20 Uhr, sowie an Silvester (Freitag, 31. Dezember) von 10 bis 12 Uhr vorgenommen, ohne dass dafür vorher eine Anmeldung erforderlich ist.

Das gilt auch für drei andere Corona-Schnelltestzentren im Birkenfelder Land, die in dieser Woche gesonderte Öffnungstermine haben. Wie die Verbandsgemeindeverwaltung mitteilt, ist das Testzentrum in der alten Feuerwache in Birkenfeld (Brückener Straße 5) am Dienstag, 28. Dezember, von 18 bis 20 Uhr geöffnet.

In der alten Schule in Brücken (Trierer Straße 46) werden am Mittwoch, 29. Dezember, von 17 bis 19 Uhr Schnelltests vorgenommen. Das Testzentrum in der Niederbrombacher Schulturnhalle (Hauptstraße 2) hat am Montag, 27. Dezember, von 16.30 bis 18 Uhr, Donnerstag, 30. Dezember, von 16.30 bis 18 Uhr und Silvester (Freitag, 31. Dezember) von 10 bis 12 Uhr geöffnet.