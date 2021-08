Mit der Publikation der öffentlichen Bekanntmachung in der jüngsten Ausgabe des „Birkenfelder Anzeigers“ ist es nun amtlich: In der Verbandsgemeinde Birkenfeld finden am Sonntag, 7. November, in den drei Kommunen Abentheuer, Sonnenberg-Winnenberg und Wilzenberg-Hußweiler Ortsbürgermeisterwahlen statt.