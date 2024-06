In der VG Birkenfeld müssen die Wähler am 23. Juni erneut wählen: König und Hoffmann gehen in die Stichwahl

„Für viele Kommunalpolitiker war es eine Zitterpartie. Wie viele Sitze bekommt meine Liste? Schaffe ich den (Wieder-)Einzug ins Gremium?“, kommentiert Chefreporter Stefan Conradt.

Für die vielen Wahlhelfer war die Kommunalwahl am vergangenen Sonntag und auch noch am Montag – und möglicherweise sogar noch am heutigen Dienstag – eine harte Prüfung. Bis tief in den Abend hinein wurden Stimmzettel ausgezählt und Zahlen eingegeben, oft unter hakelnden Umständen, weil die Systeme und die Internetverbindungen nicht so mitspielten, wie man sich das gewünscht hätte.

Für viele Kommunalpolitiker war es eine Zitterpartie. Wie viele Sitze bekommt meine Liste? Schaffe ich den (Wieder-)Einzug ins Gremium? Und wenn: Neben wem sitze ich dann? Denn mit dem 9. Juni 2024 beginnt zumindest im Kreistag Birkenfeld und im Idar-Obersteiner Stadtrat eine neue Zeitrechnung. Mit dem vermutlich starken Einzug der AfD (Genaueres weiß man wohl erst am Dienstag) wird die kommunale Arbeit sicher nicht einfacher werden. Um so wichtiger ist es, sich parteiungebunden um die Missstände der heutigen Zeit und um die Probleme der Bürger zu kümmern: Packen wir's an.