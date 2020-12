Kreis Birkenfeld

In den Ferien büffeln? Ungewöhnliche Zeiten erfordern ungewöhnliche Maßnahmen: Unter dem Motto „Sommerschule RLP“ will das Ministerium für Bildung gemeinsam mit den kommunalen Spitzenverbänden pädagogische Angebote für Schüler von der ersten bis zur achten Klasse ermöglichen. Die Kommunen stellen dabei die Gebäude. In den letzten beiden Ferienwochen soll es von Montag bis Freitag jeweils drei Stunden Unterricht in den Fächern Mathe und Deutsch geben. Dieser wird angeleitet von Lehramtsstudierenden, Lehramtsanwärtern, Lehrkräften und pädagogischem Personal, pensionierten Lehrkräften sowie älteren Schülern, die dafür vorher geschult werden.