Idar-Oberstein

In der Messe Idar-Oberstein entsteht ein Fernsehstudio: Digitale Baumesse startet am Freitag um 14.30 Uhr

In der Messe Idar-Oberstein laufen derzeit die letzten Vorbereitungen für die allererste komplett digitale Baumesse auf Hochtouren. Dafür wird in Halle 1 ein modernes Fernsehstudie eingerichtet, wo die Gesprächsrunden mit Experten aufgezeichnet und dann in Echtzeit im Internet übertragen werden.