Kreis Birkenfeld

Volker Steinke aus Birkenfeld – nach eigenen Aussagen „immer noch mit ehemaligen Musikern aus der damaligen Zeit verbunden und ab und an als Gitarrist in alter Formation am Proben, um irgendwann zu zeigen, dass wir Alten es noch draufhaben“ – ist 71 Jahre alt und kann sich noch gut an die Zeit erinnern, als damals die Amerikaner kamen. Er hat sich auf unseren Aufruf gemeldet: Die NZ sucht Geschichten, die zur ARD-Serie „Little America“ passen, die aktuell in Idar-Oberstein gedreht und im Herbst 2021 gesendet werden soll.