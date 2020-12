In Böschung geschleudert: Motorradfahrer stürzt schwer im Steinalbtal

Archivierter Artikel vom 22.09.2020, 10:33 Uhr

Schwere Verletzungen hat ein Motorradfahrer bei einem Unfall erlitten, der sich am Montag gegen 18 Uhr auf der L 169 ereignete.

Der Mann war aus Niederalben kommend in Richtung Baumholder unterwegs, als er – vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers, so die Polizei – nach links von der Fahrbahn abkam und etwa fünf Meter weit in eine Böschung geschleudert wurde. Ein Hubschrauber brachte den Schwerverletzten ins Westpfalz-Klinikum Kaiserslautern.

Die Strecke durch das Steinalbtal ist bei Motorradfahrer sehr beliebt. Leider kommt es immer wieder zu schweren Unfällen – auch mit Todesfolge wie zuletzt im Mai 2018.