Die ohnehin schon beträchtliche Zahl an Baustellen in der Verbandsgemeinde, die zu Verkehrsbehinderungen führen und Autofahrer teils zu längeren Umwegen zwingen, ist in dieser Woche weiter angewachsen. Die neuen Vollsperrungen betreffen die Birkenfelder Innenstadt und eine Landesstraße, die in Brücken ins Trauntal abzweigt. Beim letztgenannten Projekt kam die Blockade selbst für den Ortsbürgermeister sehr überraschend.