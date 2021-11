Das lange Warten hat ein Ende: Die Birkenfelder Feuerwehr wird künftig vom neuen Feuerwehrgerätehaus in der Brückener Straße 15 aus zu ihren Einsätzen ausrücken. Am späten Samstagnachmittag sind die Brandschützer mit ihren Fahrzeugen von ihrem bisherigen, nur knapp 200 Meter entfernten Domizil, das in den 1950er-Jahren errichtet wurde, zu eng ist und längst nicht mehr modernen Standards entspricht, in die neue Feuerwache umgezogen.