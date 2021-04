Positiv fällt die Zwischenbilanz des Impfzentrums Idar-Oberstein nach den ersten 100 Tagen seit dem Auftakt am 6. Januar aus: An den 82 Öffnungstagen inklusive dem Wochenende 17. und 18. April erhielten in der Messehalle 13.100 Menschen ihre Erst- und 3500 ihre Zweitimpfung – insgesamt somit 16 600.