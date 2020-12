Kreis Birkenfeld

Die rheinland-pfälzische Landesregierung hat damit begonnen, die Verteilung eines möglicherweise bereits in wenigen Wochen verfügbaren Corona-Impfstoffes zu organisieren. Dabei ist von 36 Standorten die Rede, an denen solche Zentren eingerichtet werden sollen – ein Impfzentrum in jedem der 24 Landkreise und 12 kreisfreien Städte.