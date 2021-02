Seit Mittwoch laufen im Impfzentrum Idar-Oberstein nach dreiwöchiger Unterbrechung, als ausschließlich Zweitimpfungen stattfanden, wieder Erstimpfungen in der Altersgruppe 80 plus. Nachdem zum Auftakt insgesamt 180 Senioren eine Impfdosis erhalten hatten, kamen am Donnerstag 108 weitere an die Reihe. Für den heutigen Freitag stehen wieder 180 Personen auf der Terminliste. Von einem guten Start berichtet die Leiterin des Impfzentrums, Sina Leyendecker.