Binnen kürzester Zeit ist der Rückbau des Impfzentrums für den Kreis Birkenfeld in der Messe Idar-Oberstein vonstatten gegangen: Zum Finale am Donnerstag fanden sich noch einmal 98 Impfwillige ein, um 15 Uhr fiel nach achteinhalb Monaten der letzte Vorhang, und schon am Freitagnachmittag war nur noch zu erahnen, wo welche Module der beiden Impfstraßen gestanden hatten.