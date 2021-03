Nachdem das Impfzentrum Idar-Oberstein am Montag 174 und am Dienstag 150 Personen der Altersgruppe Ü 80 mit Impfstoff versorgt hatte, blieb die Einrichtung am Mittwoch geschlossen. Insgesamt wurden in der laufenden Woche an vier Öffnungstagen 724 Impfdosen Biontech und Astrazeneca verabreicht. In der kommenden Woche stehen an fünf Öffnungszeiten insgesamt 1226 Impfungen mit Astrazeneca und Biontech auf dem Programm.