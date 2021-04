Impfzentrum: Am Ostermontag sind fast 500 Erstimpfungen geplant

215 Kreisbürger der Impfgruppen 1 und 2 – also mit höchster und hoher Priorität – erhielten am Karfreitag im Impfzentrum Idar-Oberstein eine Erstimpfung mit Wirkstoffen von Biontech, Moderna oder Astrazeneca. Damit sind dank des beschleunigten Tempos inzwischen 9029 Einwohner des Nationalparklandkreises mindestens einmal im Impfzentrum geimpft worden, 2538 Kandidaten sogar doppelt. Hinzu kommen Immunisierungen durch mobile Impfteams und Hausärzte insbesondere in Pflegeheimen und Kliniken, aber auch bei bettlägerigen, nicht mobilen Patienten über 80.