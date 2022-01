Idar-Oberstein

Impfstelle steht in den Startlöchern: Donnerstags wird bis 20 Uhr immunisiert

Am Mittwoch geht es wieder los mit dem Impfen in der Messe Idar-Oberstein. Nach einem Testlauf soll die neue „Impfstelle“ dann am Donnerstag in den Regelbetrieb gehen. Termine können schon vereinbart werden. Damit wird das Provisorium „Impfbus in der Messe" beendet und das Impfzentrum, das im September 2021 dort seine Pforten schloss, in abgespeckter Form wiederbelebt.