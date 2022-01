Idar-Oberstein

Impfstelle nimmt am Donnerstag den regulären Betrieb auf

Die Kommunale Impfstelle des Landkreises Birkenfeld in der Messe Idar-Oberstein geht am Donnerstag – vier Monate nach der Schließung des Impfzentrums an gleicher Stelle – an den Start, nachdem der Testlauf am Mittwoch erfolgreich verlaufen ist.