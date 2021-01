Idar-Oberstein

Ein wenig Aufregung lag in der Luft, und eine kleine Schlange – mit Abstandseinhaltung – bildete sich vor der Tür zum Impfzentrum des Landkreises Birkenfeld in der Halle 2 der Messe Idar-Oberstein, das am Donnerstag um 10.15 Uhr seine Arbeit aufnahm.