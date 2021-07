Impfquote liegt im Nationalparklandkreis nun bei 46 Prozent

Sonderimpfaktion in Hermeskeil

Bei einer Sonderimpfaktion werden am Samstag, 10. Juli, in Hermeskeil kurzfristig 250 Dosen des Vakzins Johnson & Johnson verimpft. Dieser Impfstoff muss für einen wirksamen Schutz vor Covid-19 nur ein- statt zweimal verabreicht werden.

„Wir haben spontan zugesagt, dass wir das einmalig in unserem Testzentrum im ehemaligen Schuhmaxx ermöglichen wollen“, informierte Hartmut Heck, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Hermeskeil. Die Impfaktion wird durch das Deutsche Rote Kreuz in Zusammenarbeit mit dem gemeinsamen Impfzentrum des Landkreises Trier-Saarburg und der Stadt Trier durchgeführt. Landrat Günther Schartz hatte eine solche dezentrale Impfaktion in einzelnen Verbandsgemeinden angeregt, um möglichst schnell höhere Impfquoten zu erreichen. Weitere Impfaktionen sind geplant.