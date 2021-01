Kreis Birkenfeld

„Wäre genug Impfstoff da, könnten bei einer Impfstraße und einer Schicht in der Messe täglich 200 Menschen geimpft werden“, stellt die Kreisverwaltung auf Nachfrage klar. Die Abläufe hätten sich gut eingespielt. Das Team unter der Leitung von Sarah Leyendecker sei täglich mit großem Engagement im Einsatz. Meldungen und Gerüchte, dass wohl kein Impfstoff mehr zur Verfügung stehe, hätten allerdings viele Menschen verunsichert, wie die hohe Zahl an Anfragen zeige: „Viele Impfwillige hatten Angst, nicht mehr geimpft zu werden. Das stimmt so nicht.“