Kreis Birkenfeld

Impfen für alle: Sonderaktion am Dienstag und Donnerstag in der Messe Idar-Oberstein

Am kommenden Dienstag und Donnerstag plant der Landkreis Birkenfeld in Abstimmung mit dem Land Rheinland-Pfalz im Impfzentrum Idar-Oberstein zwei Sonderimpfaktionen. Am Dienstag von 8 bis 16 Uhr und Donnerstag von 12.30 bis 20 Uhr stehen rund 1000 Impfdosen für Erstimpfungen mit dem Vakzin von Astrazeneca zur Verfügung.