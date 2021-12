„Impfen für alle“ – unter diesem Motto bietet die Nationalparkverbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen für alle Bürger ab dem zwölften Lebensjahr und vornehmlich mit Wohnsitz in der Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen in der Zeit von Samstag, 25. Dezember, bis einschließlich Sonntag, 2. Januar, Impftage im Sportleistungszentrum in Niederwörresbach. Es werden Erst-, Zweit- und Booster-Impfungen angeboten.