Kreis Birkenfeld

Impfbus kommt in den nächsten Tagen viermal in die Messe Idar-Oberstein

Viermal kommt der Impfbus in den kommenden zwei Wochen in den Kreis Birkenfeld – ausnahmslos in die Messe Idar-Oberstein, wo der Bus in die Messehalle einfahren kann und niemand in der Kälte warten muss.