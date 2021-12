Impfangebot wird ausgeweitet: Mehr als 1000 Zusatztermine in Niederwörresbacher Halle

Seit dem ersten Weihnachtsfeiertag hat die Impfstelle in der Nationalparkverbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen im Sportleistungszentrum in Niederwörresbach ihre Türen geöffnet. Aufgrund der guten Organisation haben sich alle Beteiligten dazu entschlossen, die Impfkapazität dort zu erhöhen. Nach Auskunft der Adler-Apotheke in Rhaunen werden mehr als 1000 Zusatztermine angeboten.

Die zusätzlichen Termine werden nach und nach im Internet unter www.impfen-im-hunsrueck.de angeboten. Es sind schon jetzt weitere Termine für Sonntag, 26. Dezember freigeschaltet.

„Also, schnell sein, lohnt sich“, betonen die Verantwortlichen. Die VG Herrstein-Rhaunen bietet für alle Bürgerinnen und Bürger, vornehmlich mit Wohnsitz in der Verbandsgemeinde, Impftage im Sportleistungszentrum, Mühlenweg 4, in Niederwörresbach zu folgenden Terminen an

Sonntag, 26. Dezember bis Samstag, 1. Januar, von 11 bis 20 Uhr sowie Sonntag, 2. Januar, von 11 bis 16 Uhr.

Ein Impfangebot für Kinder zwischen fünf und 11 Jahre besteht am Freitag, 31. Dezember, und Samstag, 1. Januar, von 16. bis 20 Uhr

Angeboten werden Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen. Letztere sind bereits fünf Monate nach der zweiten Impfung möglich. Für Personen, die mit dem Vakzin von Johnson & Johnson geimpft wurden, besteht diese Möglichkeit ab vier Wochen nach der Impfung.

Bis einschließlich 1. Jaunar werden Impfungen mit Biontech angeboten. Am 2. Jauar werden Impfungen mit dem Vakzin von Moderna vorgenommen. Achtung: Mit Moderna können nur Personen ab 30 Jahren, da dieser Impfstoff nicht für Personen unter 30 Jahren zugelassen ist.

Bei der Möglichkeit für Kinderimpfungen am 31. Dezember und 01. Januar, jeweils von 16 bis 20 Uhr besteht die Möglichkeit einer ersten Impfung für Jungen und Mädchen im Alter von fünf bis elf Jahren (nicht älter!). Es wird ein spezieller Impfstoff für Kinder eingesetzt. Daher richtet sich dieses Impfangebot nur an Kinder im vorgenannten Alter.

Geimpft werden bei den Impftagen in der VG Herrstein-Rhaunen Personen ab fünf Jahren ohne Erkältungssymptome. Kinder und Jugendliche im Alter von fünf bis 17 Jahren müssen von einem Sorgeberechtigten begleitet werden.

Eine Terminreservierung im Internet ist erforderlich, so der ausdrückliche Hinweis der Organisatoren.

Im gesamten Gebäude herrscht Maskenpflicht und die 3G-Regel (geimpft, genesen, getestet). Kinder bis drein Monate nach Vollendung ihres zwölften Lebensjahres sowie Personen, die eine Boosterimpfung wahrnehmen, sind von der Testpflicht ausgenommen. Alle weiteren Personen, auch Begleitpersonen (außer mit vollständigem Impfschutz), müssen eine max. 24 Stunden alte Negativ-Testbescheinigung vorlegen.

Am zweiten Weihnachtsfeiertag (26. Dezember) sowie an Silvester (31. Dezember) und an Neujahr (1. Januar) wird eine maximal 72 Stunden alte Testbescheinigung toleriert. Eine Testung vor Ort ist nicht möglich.

Interessenten müssen sich unter www.impfen-im-hunsrueck.de für einen festen Impftermin anmelden. Das Buchungssystem für Kinder zwischen fünf und elf Jahren findet sich unter www.impfaktion-fuer-kinder.de

Im Anschluss erhalten die Anmeldeinteressierten eine Termin-Bestätigungsmail von der beteiligten Adler-Apotheke Rhaunen. „Ohne vorherige Terminreservierung können Sie nicht geimpft werden“, betonen die Organisatoren. Sie ergänzen: „Sollten Sie nicht über die Möglichkeit einer Onlinebuchung verfügen, können Sie sich gerne an die Impfhotline der Verbandsgemeinde wenden.“

Diese ist täglich von 11 bis 15 Uhr unter Telefon 06785/799911 erreichbar.

Zum Impftermin müssen folgende Unterlagen mitgebracht werden:

· ausgefüllter Anamnesebogen zur COVID19-Impfung mit mRNA Impfstoffen

· ausgefüllte und unterschriebene Einwilligungserklärung zur COVID19-Impfung mit mRNA Impfstoffen Das entsprechende Aufklärungsmerkblatt (Erst-, Zweit- oder Drittimpfung) sollte vorher gelesen werden. Der Bogen muss nicht mitgebracht werden .

· aktueller Medikamentenplan

· Personalausweis oder Reisepass

· Impfausweis

· Krankenversichertenkarte

· Testnachweis (nur bei erster und zweiter Impfung sowie Begleitpersonen ohne vollständigen Impfschutz)

Die Organisatoren raten außerdem: „Lassen Sie sich von Verwandten, Freunden oder Bekannten beim Ausdrucken und Ausfüllen der Unterlagen helfen, wenn Sie Schwierigkeiten damit haben. In Ausnahmefällen können die Unterlagen auch noch vor Ort ausgefüllt werden. Sie müssen aber in jedem Falle über das Terminbuchungssystem angemeldet sein.“

Kinder und Jugendliche im Alter von 5 bis 17 Jahren müssen von einem Sorgeberechtigten begleitet werden. Um Wartezeiten zu vermeiden, werden die Impfwilligen gebeten, erst fünf Minuten vor dem Termin zu erscheinen.

„Das Impfzertifikat (digitaler Impfnachweis) für Erst,- Zweit- oder Boosterimpfung erhalten nach der Impfung unter Vorlage Ihres Impfpasses und Ihres Personalausweises bei jeder Apotheke vor Ort. Schauen Sie gerne zwischendurch rein, es kann durchaus vorkommen, das Termine wieder frei werden.“

Die Aktion findet statt unter Verantwortung der EUREGIO Betriebsärzte UG Eifel-Mosel-Hunsrück, Mauerfeldchen 72, 52146 Würselen als verantwortliche Stelle gemäß Infektionssschutzgesetz (IfGS) in Zusammenarbeit mit der Adler-Apotheke in Rhaunen und mit Unterstützung der Nationalparkverbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen.

Impfen werden vor Ort: Dr. Edith Waldeck, Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin – Neuropädiatrie/Allergologie – Ärztliche Direktorin, Edelsteinklinik in Bruchweiler, Thea Waldeck (Ärztin Neurologie), Thomas Korthals-Benner, Facharzt für Allgemeinmedizin – Betriebsmedizin , EUREGIO Betriebsärzte, Pharmazierat Johannes Jaenicke, Fachapotheker, Adler-Apotheke, Rhaunen

Bürgermeister Uwe Weber dankt allen Beteiligten für die Unterstützung, dies sei keine Selbstverständlichkeit.