Seit dem ersten Weihnachtsfeiertag hat die Impfstelle in der Nationalparkverbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen im Sportleistungszentrum in Niederwörresbach ihre Türen geöffnet. Aufgrund der guten Organisation haben sich alle Beteiligten dazu entschlossen, die Impfkapazität dort zu erhöhen. Nach Auskunft der Adler-Apotheke in Rhaunen werden 1000 Zusatztermine angeboten.