Der vorgesehene Impfmarathon in der Birkenfelder Großsporthalle „Am Berg“ hatte am Freitagnachmittag hatte noch nicht mal begonnen, da standen bis zur Bushaltstelle am Parkplatz des Schulzentrums die Menschen schon Schlange. Es tröpfelte leicht vom Himmel, kalt war es auch, aber man wartete geduldig.